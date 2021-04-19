Прокуратура рассказала о новых способах мошенничества через Интернет

Надзорное ведомство Москвы констатировало рост афер, связанных с использованием цифровых технологий. Правоохранители перечислили основные виды таких преступлений.

Надзорное ведомство Москвы констатировало рост афер, связанных с использованием цифровых технологий. Правоохранители перечислили основные виды таких преступлений.

Злоумышленники звонят жертвам или присылают сообщение с предложением оформить выгодную банковскую услугу. Как правило, речь идет о вкладе под высокий процент. Пострадавшим предлагают открыть отправленную в этот момент ссылку. Она ведет на сайт, который является клоном официального ресурса финансовой организации.

На ресурсе-двойнике также есть поля для ввода персональных данных. Иногда аферисты предлагают гражданам оплатить комиссию или страховой продукт, чтобы получить банковский сервис на выгодных условиях.