Омский губернатор Бурков предупредил о санкциях за срыв нацпроектов

Своевременная реализация национальных проектов должна быть в приоритете у исполнителей, иначе их могут ждать кадровые санкции, предупредил глава Омской области Андрей Бурков.

Своевременная реализация национальных проектов должна быть в приоритете у исполнителей, иначе их могут ждать кадровые санкции, предупредил глава Омской области Андрей Бурков.

В регионе полным ходом реализуется множество национальных проектов в сфере образования и здравоохранения. Как отметил глава регионального минстроя Роман Минуллин, в области все еще есть объекты, строительство которых или не началось, или движется крайне медленно. Губернатор потребовал принять меры по оперативному решению проблемы.

"Если условия не будут соблюдаться, то генеральная прокуратура будет настаивать на кадровых изменениях", — цитируют губернатора местные СМИ.

Если контрактные условия реализации национальных проектов в регионе не будут исполняться, подрядчиков привлекут к ответственности. В качестве возможных санкций губернатор назвал разрыв контракта с исполнителем в одностороннем порядке или начало полноценного разбирательства с привлечением правоохранительных органов.

Ранее Бурков объяснил, почему люди покидают Омскую область. Об этом сообщает сайт 360tv.ru.