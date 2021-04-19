16:53 19 Апреля 2021Происшествия
Жители Оби требуют отставки главы города после смерти шестилетнего мальчика
Проживающие в новосибирском городе Обь люди после обнаружения тела дошкольника в реке Власиха попросили местного мэра Павла Буковинина и его заместителей уйти в отставку.
Проживающие в новосибирском городе Обь люди после обнаружения тела дошкольника в реке Власиха попросили местного мэра Павла Буковинина и его заместителей уйти в отставку.
Жители региона написали открытое письмо, которое опубликовали в социальной сети "ВКонтакте". Они намерены начать сбор подписей под петицией.
"Вы сами два дня назад заявили, что "глава несет ответственность за все, что происходит в городе"", — говорится в сообщении.
Ребенок пропал, когда гулял со сверстниками и братом. Мальчик решил пойти за мячиком, находившимся у реки, и не вернулся. Волонтеры и правоохранители во время поисков нашли велосипед местного жителя. Следователи возбудили дело об убийстве.