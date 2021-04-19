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16:53   19 Апреля 2021
Происшествия

Жители Оби требуют отставки главы города после смерти шестилетнего мальчика

Жители Оби требуют отставки главы города после смерти шестилетнего мальчика

Проживающие в новосибирском городе Обь люди после обнаружения тела дошкольника в реке Власиха попросили местного мэра Павла Буковинина и его заместителей уйти в отставку.

Жители региона написали открытое письмо, которое опубликовали в социальной сети "ВКонтакте". Они намерены начать сбор подписей под петицией.

"Вы сами два дня назад заявили, что "глава несет ответственность за все, что происходит в городе"", — говорится в сообщении.

Ребенок пропал, когда гулял со сверстниками и братом. Мальчик решил пойти за мячиком, находившимся у реки, и не вернулся. Волонтеры и правоохранители во время поисков нашли велосипед местного жителя. Следователи возбудили дело об убийстве.

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#ребенок #смерть #обь

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