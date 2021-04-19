Россияне рассказали чехам, как Москва может ответить на новые санкции США

Распоряжение чешских властей выслать из страны 18 российских дипломатов привело к привело к резкому обострению зарождавшегося и какое-то время остававшегося не явным политического конфликта между Москвой и Прагой.

Распоряжение чешских властей выслать из страны 18 российских дипломатов привело к привело к резкому обострению зарождавшегося и какое-то время остававшегося не явным политического конфликта между Москвой и Прагой.

При этом чешским журналистам меры, принятые властями, показались недостаточными, и издание Respekt опубликовало материал, содержащий в себе призыв к руководству страны не останавливаться на высылке 18 российских дипломатов, а продолжить курс на конфронтацию с Москвой.

В ответ на призыв чешского журналиста, считающего, что Прага должна вступить в жесткое противостояние с Россией, жители РФ высказали свое мнение по поводу происходящего, и, в частности, по поводу идей автора Respekt.

Например, интернет-пользователь под ником kvg241268, пишет, что у Москвы есть возможности достойно ответить Праге на высылку дипломатов и обострение отношений:

«Отзыв посла и разрыв дипотношений. Запрет на туризм. Чехи не те, с кем нужно считаться», — считает россиянин.

С ним согласен и комментатор под ником bugorok58, который считает, что Россия должна в ответ отключить Чехии нефть и газ, перекрыть туризм и выкинуть из страны чешскую Автошкоду.

А пользователь Alexxandro напоминает, что в условиях эпидемии коронавируса чехи сильно рискуют, ухудшая отношения с Москвой, так как в итоге могут оказаться отрезанными от доступа к эффективным и относительно дешевым российским вакцинам.

Другие участники дискуссии считают, что именно негативная эпидемиологическая ситуация в европейских странах стала причиной очередной антироссийской кампании.

«Популисты таким образом отвлекают общественное внимание от катастрофических результатов борьбы с ковидом. Было бы странно, если бы эти слабаки этого не делали», — высказал мнение пользователь jadefalcon.

Напомним, ранее известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский высказал мнение, что чешские власти, инициировавшие «самый глупый шпионский скандал» из-за произошедшего семь лет назад инцидента на складе боеприпасов Врбетице, просто попались на хитрую уловку Вашингтона. Американцы, убедив Прагу обвинить Россию в шпионаже, таким образом просто устраняют конкурента в тендере на строительство Атомной электростанции «Дукованы», предположил эксперт.