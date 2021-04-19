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17:28   19 Апреля 2021
Общество

Россияне рассказали чехам, как Москва может ответить на новые санкции США

Россияне рассказали чехам, как Москва может ответить на новые санкции США

Распоряжение чешских властей выслать из страны 18 российских дипломатов привело к привело к резкому обострению зарождавшегося и какое-то время остававшегося не явным политического конфликта между Москвой и Прагой.

При этом чешским журналистам меры, принятые властями, показались недостаточными, и издание Respekt опубликовало материал, содержащий в себе призыв к руководству страны не останавливаться на высылке 18 российских дипломатов, а продолжить курс на конфронтацию с Москвой.

В ответ на призыв чешского журналиста, считающего, что Прага должна вступить в жесткое противостояние с Россией, жители РФ высказали свое мнение по поводу происходящего, и, в частности, по поводу идей автора Respekt.

Россияне рассказали чехам, как Москва может ответить на новые санкции США

Например, интернет-пользователь под ником kvg241268, пишет, что у Москвы есть возможности достойно ответить Праге на высылку дипломатов и обострение отношений:

«Отзыв посла и разрыв дипотношений. Запрет на туризм. Чехи не те, с кем нужно считаться», — считает россиянин.

С ним согласен и комментатор под ником bugorok58, который считает, что Россия должна в ответ отключить Чехии нефть и газ, перекрыть туризм и выкинуть из страны чешскую Автошкоду.

А пользователь Alexxandro напоминает, что в условиях эпидемии коронавируса чехи сильно рискуют, ухудшая отношения с Москвой, так как в итоге могут оказаться отрезанными от доступа к эффективным и относительно дешевым российским вакцинам.

Другие участники дискуссии считают, что именно негативная эпидемиологическая ситуация в европейских странах стала причиной очередной антироссийской кампании.

«Популисты таким образом отвлекают общественное внимание от катастрофических результатов борьбы с ковидом. Было бы странно, если бы эти слабаки этого не делали», — высказал мнение пользователь jadefalcon.

Россияне рассказали чехам, как Москва может ответить на новые санкции США

Напомним, ранее известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский высказал мнение, что чешские власти, инициировавшие «самый глупый шпионский скандал» из-за произошедшего семь лет назад инцидента на складе боеприпасов Врбетице, просто попались на хитрую уловку Вашингтона. Американцы, убедив Прагу обвинить Россию в шпионаже, таким образом просто устраняют конкурента в тендере на строительство Атомной электростанции «Дукованы», предположил эксперт.

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#чехия #россияне #прага #высылка дипломатов #шпионский скандал

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