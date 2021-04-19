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16:48   19 Апреля 2021
Происшествия

Суд арестовал многомиллионное имущество экс-губернатора Белозерцева

Суд арестовал многомиллионное имущество экс-губернатора Белозерцева

Басманный районный суд наложил арест на земельные участки, недвижимость и денежные средства бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Судья арестовал сотни миллионов рублей, изъятые в ходе обысков у Белозерцева и супругов Шпигелей, сообщили в пресс-службе инстанции. Суд также исключил возможность распоряжаться фигуранту несколькими земельными участками в Пензенской области, землей и недвижимостью в Московской области, а также помещением в Ялте.

Бывший глава Пензенской области Иван Белозерцев проходит по делу о коррупции. По версии следствия, главы частных компаний платили экс-губернатору, чтобы иметь возможность получать выгодные госконтракты. Ранее адвокат Белозерцева попытался обжаловать меру пресечения подзащитного, сообщал ФАН.

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#коррупция #взятки #белозерцев

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