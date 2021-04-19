В Кремле не воспринимают угрозы США по ситуации с Навальным

В Кремле "никак не восприняли" слова США об ответственности перед международным сообществом в случае смерти блогера Алексея Навального.

В Кремле "никак не восприняли" слова США об ответственности перед международным сообществом в случае смерти блогера Алексея Навального.

Об этом пресс-секретарь президента России заявил, отвечая на вопросы журналистов на брифинге. Песков добавил, что состояние здоровья осужденных и заключенных не может и не должно интересовать страны Запада.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире местных СМИ заявил, что Россия несет ответственность за все происходящее с Навальным под стражей. Американская сторона пояснила, что в случае гибели блогера РФ будет привлечена к ответственности международным сообществом.

В Министерстве иностранных дел России считают, что требования некоторых стран и происходящее вокруг ситуации с Навальным в СМИ направлены на нарушение политической обстановки в государстве.