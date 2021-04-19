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16:28   19 Апреля 2021
Политика

Франция "заморозила" вопрос о присоединении Украины к НАТО до июня

Франция "заморозила" вопрос о присоединении Украины к НАТО до июня

Президент Франции Эммануэль Макрон тактично "заморозил" вопрос о вступлении Украины в НАТО до июньского саммита. Об этом рассказали авторы издания Le Figaro.

Макрон 16 апреля провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже. Тема возможного присоединения Киева к Североатлантическому альянсу не обсуждалась в ходе переговоров.

Французский лидер отметил, что такие вопросы должны рассматриваться "коллективно" на саммите НАТО, который состоится в июне 2021 года. По мнению журналистов, Макрон осознает, что в Париже и Берлине не поддерживают вступление Украины в международную организацию, поэтому и не стал говорить об этом с Зеленским, пишет "Ньюинформ".

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