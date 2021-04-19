Куратору разработки «Спутника V» прочат кресло вице-премьера

Гендиректору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву зачли успех продвижения вакцины на мировом рынке.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев за 10 лет нахождения на своем посту нечасто обращал на себя пристальное внимание прессы. Все изменилось летом 2020 года, когда мир узнал о создании и регистрации в России вакцины от коронавируса «Спутник V».

В других странах препарат от COVID-19 поначалу встретили в штыки. Российских ученых из исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи обвиняли в поспешности, а саму вакцину окрестили «ненадежной».

Спустя почти год риторика западных государств по отношению к «Спутнику V» в корне поменялась. Авторитетный научный журнал Lancet оценил эффективность вакцины в 91,6%, разработку одобрили уже в 60 странах мира, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает включения препарата в перечень COVAX — программы, которая обеспечивает бедные страны жизненно необходимыми лекарствами.

Глава РФПИ не только финансировал разработку вакцины, но и напрямую контролировал ее продвижение на мировой арене. Растущая популярность лекарства дала повод заговорить и о пополнении казны: теперь Россия претендует на четверть глобального рынка антиковидных вакцин (оценивается примерно в 80 миллиардов долларов за 2021 год).

На фоне таких успехов повышение Кирилла Дмитриева в должности оставалось вопросом времени. Telegram-канал «Незыгарь» сообщает, что в Кремле обсуждают продвижение главы РФПИ на пост вице-премьера или даже выше:

«Глава РФПИ Кирилл Дмитриев может стать вице-премьером. Ходят разговоры и о его возможном перемещении главой одной из госкорпораций, или даже главой МИД. Успех российской вакцины подтвердит мощь отечественной научной школы и российской вакцинологии, а также эффективность вложения через фонд "Иннопрактика"».

Задел для «вице-премьерского трансфера» есть, ведь в ноябре 2020 года президент Путин увеличил число зампредов правительства до десяти. Какими полномочиями наделят Дмитриева, эксперты «Незыгаря» судить не берутся. Вероятно, некоторыми обязанностями с главой РФПИ поделятся Андрей Белоусов и Татьяна Голикова.

О переезде Дмитриева на Денежную улицу говорят меньше, однако трудно не брать в расчет богатый опыт управленца в части общения с западными бизнес-элитами. В 1996 году он с отличием окончил Стэнфордский университет и получил степень бакалавра по экономике. Через несколько лет за спиной будущего главы РФПИ осталась Гарвардская школа бизнеса (также с наивысшим отличием).

В рейтинге 2011 года «100 самых влиятельных профессионалов индустрии прямых инвестиций за последнее десятилетие» от авторитетного бизнес-журнала Private Equity International Дмитриев стал единственным россиянином.

Его заслуги на поприще главного спонсора российского «Спутника V» — это лишь вершина айсберга, утверждает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Вакцина стартовала на мировом рынке в максимально неблагоприятной атмосфере и со временем смогла заслужить доверие экспертов из других стран.

«Он развил целую систему с многочисленными достижениями в части российской вакцины. Кирилл Дмитриев себя показал внятным и целеустремленным организатором рабочих процессов. Это, может быть, не так заметно внешнему миру, но это гораздо более ценное качество, чем умение продвигать вакцину за рубеж. Но мне пока трудно говорить что-то об изменении его статуса», — объяснил политолог.

К зарубежным вакцинам Дмитриев относится с иронией. Западную AstraZeneca глава РФПИ не раз называл «обезьяньей вакциной» из-за того, что в ее составе есть модифицированная версия вируса шимпанзе. Зарубежные СМИ этот факт, по мнению экономиста, от своих читателей и зрителей тщательно скрывают.

Россия же одними вакцинами не ограничивается. На личной встрече с президентом Кирилл Дмитриев анонсировал создание «робота-конвейера» для аэропортов, который может в автоматизированном режиме проверять на наличие COVID-19 около 300 человек в час. 15 миллионов более простых отечественных тест-систем РФПИ уже продал Австрии, Франции и Арабским Эмиратам, добавил генеральный директор фонда.