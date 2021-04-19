16:25 19 Апреля 2021Политика
Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на саммите по климату
Президент России Владимир Путин примет участие в онлайн-саммите по климату. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин примет участие в онлайн-саммите по климату. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Организатором международного мероприятия выступил Вашингтон. Дмитрий Песков напомнил, что климатический саммит состоится 22 апреля.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Владимир Путин на саммите будет говорить о налаживании международного климатического партнерства.
Как стало известно ранее, президент Соединенных Штатов Джо Байден пригласил российского лидера на личную встречу.