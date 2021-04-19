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16:25   19 Апреля 2021
Политика

Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на саммите по климату

Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на саммите по климату

Президент России Владимир Путин примет участие в онлайн-саммите по климату. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Организатором международного мероприятия выступил Вашингтон. Дмитрий Песков напомнил, что климатический саммит состоится 22 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Владимир Путин на саммите будет говорить о налаживании международного климатического партнерства.

Как стало известно ранее, президент Соединенных Штатов Джо Байден пригласил российского лидера на личную встречу.

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#путин #песков #саммит #климат

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