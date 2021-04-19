Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на саммите по климату

Президент России Владимир Путин примет участие в онлайн-саммите по климату. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин примет участие в онлайн-саммите по климату. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Организатором международного мероприятия выступил Вашингтон. Дмитрий Песков напомнил, что климатический саммит состоится 22 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Владимир Путин на саммите будет говорить о налаживании международного климатического партнерства.

Как стало известно ранее, президент Соединенных Штатов Джо Байден пригласил российского лидера на личную встречу.