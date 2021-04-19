Супруги в Иркутске объявили себя гражданами СССР и лишились квартиры

Приставы в Иркутске "пустили с молотка" однокомнатную квартиру супружеской пары. Горожане решили воспользоваться уловкой и не гасить долг по кредиту.

Приставы в Иркутске "пустили с молотка" однокомнатную квартиру супружеской пары. Горожане решили воспользоваться уловкой и не гасить долг по кредиту.

По данным регионального УФССП, муж и жена взяли ссуду и заявили, что якобы являются гражданами СССР. На самом деле они были членами запрещенной в РФ экстремистской организации "Союз Славянских Сил Руси".

Должники утверждали, что у них "советское гражданство", они не признают нынешнюю власть и действующее законодательство. По мнению супругов, эти обстоятельства якобы позволяют им не платить по долгам. В итоге квартира была продана, а деньги пошли в счет погашения кредита в 1,6 миллиона рублей.