Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:10   19 Апреля 2021
Происшествия

Мосгорсуд назвал дату проведения беседы по иску о признании ФБК экстремистами

Мосгорсуд назвал дату проведения беседы по иску о признании ФБК экстремистами

Пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что в начале следующей недели будет проведена беседа по иску прокуратуры к ФБК (иноагент в РФ) о признании организации экстремистской.

Предварительную беседу по иску прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) экстремистской организацией проведет Мосгорсуд. Мероприятие назначено на 26 апреля.

Добавим, ФАН сообщал, что представители пресс-службы Московского городского суда подтвердили регистрацию иска прокуратуры в отношении ФБК. О процессуальном движении дела будут сообщать дополнительно. Дата рассмотрения еще не была назначена.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#прокуратура #мосгорсуд #фбк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров