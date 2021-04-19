Мосгорсуд назвал дату проведения беседы по иску о признании ФБК экстремистами

Пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что в начале следующей недели будет проведена беседа по иску прокуратуры к ФБК (иноагент в РФ) о признании организации экстремистской.

Пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что в начале следующей недели будет проведена беседа по иску прокуратуры к ФБК (иноагент в РФ) о признании организации экстремистской.

Предварительную беседу по иску прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) экстремистской организацией проведет Мосгорсуд. Мероприятие назначено на 26 апреля.

Добавим, ФАН сообщал, что представители пресс-службы Московского городского суда подтвердили регистрацию иска прокуратуры в отношении ФБК. О процессуальном движении дела будут сообщать дополнительно. Дата рассмотрения еще не была назначена.