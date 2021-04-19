Глава Республики Коми освободил от должности министра здравоохранения Александрова

Министр здравоохранения Республики Коми Борис Александров освобожден от исполнения обязанностей. Распоряжение подписал глава региона Владимир Уйба.

Министр здравоохранения Республики Коми Борис Александров освобожден от исполнения обязанностей. Распоряжение подписал глава региона Владимир Уйба.

Новым исполняющим обязанности министра здравоохранения республики назначен Игорь Дягилев, сообщила пресс-служба главы.

Причина кадровой замены в региональном ведомстве не уточняется. Новый руководитель пока не представлен коллективу.

Александров возглавлял минздрав с апреля 2020 года, на этом посту он сменил Викторию Филин, которая продержалась на должности две недели. До работы в Коми Александров трудился в подразделении Федерального медико-биологического агентства России.