Леонков рассказал, при помощи чего РФ превратит бойцов ВСУ в ВВУ

Украинское военное руководство напрасно надеется, что при первых же потерях в рядах ВСУ в ходе обострения конфликта в Донбассе им на помощь придут войска НАТО.

Украинское военное руководство напрасно надеется, что при первых же потерях в рядах ВСУ в ходе обострения конфликта в Донбассе им на помощь придут войска НАТО.

Об этом в личном Telegram-канале пишет военный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя теплющиеся у Киева надежды на помощь Запада и поведение иностранных СМИ, которые продолжают нагнетать обстановку вокруг Украины.

По словам военного эксперта, в случае, если агрессивно настроенные украинские военнослужащие все-таки решатся пойти в наступление в Донбассе, Россия имеет возможности, чтобы их эффективно нейтрализовать.

И в последнее время к украинским властям пришло понимание, что Запад не собирается оказывать вооруженным силам Украины в случае их агрессии против Луганской и Донецкой народных республик. Но в самой украинской армии надежда на помощь НАТО до сих пор сохраняется.

«От этих мыслей небратьям взгрустнулось, но они еще надеются, что, когда Россия ударит по ним «Искандерами» — Европа и США, сжалившись, им помогут», — пишет Алексей Леонков.

При этом он отмечает, что эти остатки украинских надежд были практически похоронены материалом, опубликованном в американском издании The National Interest, автор которого предлагает ВСУ в этом случае полным составом «сразу уходить в партизаны».

Эта статья отражает полную неготовность западных стран выступить на стороне Украины в ее агрессии против республик Донбасса, невозможность оказания помощи Киеву со стороны Североатлантического военного блока в случае, если Россия начнет операцию по принуждению Украины к миру. И Россия, также понимая сложившуюся ситуацию, может воспользоваться моментом, чтобы полностью выдавить украинскую армию в соседние с Украиной страны Евросоюза, и лишить таким образом ВСУ возможности когда-нибудь в будущем вновь развязать на украинской земле братоубийственную войну.

«Единственная верная стратегия для ВСУ — это тактическое оставление занятой территории (всей Украины) и скрытный переход на территорию партнеров НАТО под видом туристов (благо есть безвиз) с последующим переформированием в ВВУ — виртуальные войска Украины», — заключает Леонков.

Напомним, ранее Алексей Леонков прокомментировал просьбу Киева, чтобы Вашингтон предоставил украинской армии зенитно-ракетные комплексы Patriot, радиус обстрела которых составляет до 100 километров. По мнению эксперта, нет смысла всерьез обсуждать возможность подобной дорогостоящей и высокотехнологичной помощи со стороны США, тем более, что у ВСУ есть собственные ЗРК – С-300 и «Бук», которые в настоящее время стянуты под Краматорск.