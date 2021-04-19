Бывшего детектива объявили в розыск после стрельбы и изнасилования в Техасе

Полиция штата Техас объявила в розыск бывшего детектива, который обвиняется в массовой гибели людей в Остине. Американца также подозревают в изнасиловании 16-летней девушки.

Полиция штата Техас объявила в розыск бывшего детектива, который обвиняется в массовой гибели людей в Остине. Американца также подозревают в изнасиловании 16-летней девушки.

Трагедия случилась в городе Остин, штат Техас, где в результате стрельбы погибли три человека. Сотрудники правоохранительных органов объявили мужчину в розыск, перед этим установив его личность. Об инциденте сообщает The Fox News.

По словам стражей порядка, подозреваемый в организации стрельбы был арестован в июне прошлого года по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней и провел 16 дней в тюрьме. Тогда злоумышленнику удалось выйти на свободу, внеся уменьшенную сумму залога в размере 50 тыс. долларов.

На этот раз сотрудники полиции получили экстренный вызов о стрельбе в Остине, где в понедельник утром погибли сразу трое местных жителей. Каково же было удивление правоохранителей, когда они поняли, что уже знакомы с подозреваемым. Им оказался тот самый Стивен Б., бывший детектив офиса шерифа округа Трэвис.

После этого бывшего детектива объявили в розыск за убийство по меньшей мере трех человек возле жилого комплекса в Остине. В полиции заявили, что жертвами стрелка были несколько взрослых человек, в том числе две латиноамериканки и один чернокожий мужчина. Отмечается, что подозреваемый может быть вооружен и крайне опасен. Также стражи порядка всерьез обеспокоены тем, что экс-детектив может взять кого-либо в заложники.