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16:00   19 Апреля 2021
Происшествия

В Бурятии трехмесячный малыш пострадал из-за влетевшей в окно дома машины

В Бурятии трехмесячный малыш пострадал из-за влетевшей в окно дома машины

Автомобилист потерял управление и "влетел" в частный дом. В результате ему и малолетнему пассажиру авто понадобилась помощь врачей.

Происшествие случилось в поселке Сужа. Жителей одного из частных домов разбудил грохот. Когда они проснулись, то увидели, что внутри комнаты оказался автомобиль Toyota. Машина прошила бревенчатую стену и осталась висеть на высоте около одного метра.

По словам сотрудников пресс-службы ГИБДД Бурятии, водитель не справился с управлением и врезался в дом. В результате случившегося мужчина и 12-летний мальчик, находившийся в салоне авто, были госпитализированы. Также получила травмы хозяйка дома и ее трехмесячный ребенок, которых засыпало бревнами, сообщил Kp.ru.

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#ребенок #чп #машина #бурятия

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