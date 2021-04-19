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15:42   19 Апреля 2021
Политика

Бывшему вице-премьеру Саратовской области предложили вернуться в правительство

Бывшему вице-премьеру Саратовской области предложили вернуться в правительство

Глава Балаковского района Саратовской области Александр Соловьев может вернуться в региональное правительство, сообщил в своем Instagram губернатор Валерий Радеев.

Ранее Соловьев занимал должность вице-премьера в правительстве области. Сейчас региону нужны специалисты с работой на таком высоком уровне, подчеркнул губернатор в публикации в социальных сетях.

"Он обладает высокими деловыми качествами, организаторскими способностями. Кстати, в его профессиональном багаже есть опыт работы и в федеральном министерстве", — похвалил Радеев деловые качества главы Балаковского района.

Впоследствии губернатор уточнил, что он только пригласил бывшего заместителя главы регионального правительства. Судьбу возможного назначения будут решать народные депутаты.

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