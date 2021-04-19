Тема подготовки покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко поднималась в ходе переговоров между Россией и США на высшем уровне, сообщили в Кремле.

Тема подготовки покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко поднималась в ходе переговоров между Россией и США на высшем уровне, сообщили в Кремле.

Лукашенко ранее заявил, что информация о подготовке покушения на него и его детей обсуждалась во время беседы президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена.

"Да, (обсуждали. — Прим. ред.)", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на уточняющий вопрос журналистов.

Представители ФСБ заявляли о задержании двух человек, которые планировали устранение Лукашенко. По информации спецслужбы, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович также хотели осуществить военный переворот в Белоруссии.