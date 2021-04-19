Депутат ЕР с большим отрывом выиграл выборы в горсовет Красноярска

Депутат фракции "Единая Россия" Дмитрий Андреев выиграл выборы в городской совет Красноярска.

Депутат фракции "Единая Россия" Дмитрий Андреев выиграл выборы в городской совет Красноярска.

За единоросса проголосовали более трех тыс. человек, что составило 68% всех голосов в Ленинском районе Красноярска, от которого выдвигался Дмитриев. Всего в голосовании приняли участие 11,9% от общего числа жителей. Отрыв от ближайшего конкурента, депутата ЛДПР Андрея Ищенко, составляет более 55%.

Выборы в горсовет были внеочередными, а поводом стала смерть прежнего депутата от Ленинского района, кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике и президента региональной организации "Федерация фитнеса и аэробики Красноярского края" Елены Курамшиной. Курамшина скончалась в результате отрыва тромба 25 июня 2020 года.

Депутат Андреев возглавляет компанию "Антарес С". Его фирма предоставляет услуги по строительству и обслуживанию энергетических объектов.