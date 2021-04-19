Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:23   19 Апреля 2021
Политика

Депутат ЕР с большим отрывом выиграл выборы в горсовет Красноярска

Депутат ЕР с большим отрывом выиграл выборы в горсовет Красноярска

Депутат фракции "Единая Россия" Дмитрий Андреев выиграл выборы в городской совет Красноярска.

За единоросса проголосовали более трех тыс. человек, что составило 68% всех голосов в Ленинском районе Красноярска, от которого выдвигался Дмитриев. Всего в голосовании приняли участие 11,9% от общего числа жителей. Отрыв от ближайшего конкурента, депутата ЛДПР Андрея Ищенко, составляет более 55%.

Выборы в горсовет были внеочередными, а поводом стала смерть прежнего депутата от Ленинского района, кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике и президента региональной организации "Федерация фитнеса и аэробики Красноярского края" Елены Курамшиной. Курамшина скончалась в результате отрыва тромба 25 июня 2020 года.

Депутат Андреев возглавляет компанию "Антарес С". Его фирма предоставляет услуги по строительству и обслуживанию энергетических объектов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #выборы #красноярск #единая россия #горсовет #андреев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров