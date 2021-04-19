Sohu: Уловка Китая с истребителями Су-27 разозлила Россию

Хитрость Китая при покупке лицензии на сбор российских истребителей Су-27 вызвала у России неоднозначную реакцию. К такому выводу пришли обозреватели китайского издания Sohu.

Хитрость Китая при покупке лицензии на сбор российских истребителей Су-27 вызвала у России неоднозначную реакцию. К такому выводу пришли обозреватели китайского издания Sohu.

Военная техника, которую производит РФ пользуется неплохим спросом на международном рынке. Китай — один из покупателей российского вооружения, напомнили авторы статьи. Однако в середине 1990-х годов Москва оказалась в непростом экономическом положении, на фоне чего согласилась на сделку с Пекином.

Власти продали Китаю лицензию на сборку истребителей Су-27. Спустя время КНР развернула массовое производство аналогов российской техники, включая известный Shenyang J-11. Действия Китая, утверждают эксперты, спровоцировали ярость со стороны России.

«В России едва ли ожидали, что Китай сможет воспользоваться представленным ему шансом», — уверены в Sohu.

Итог для Москвы от вышеупомянутой сделки в Sohu находят неоднозначным. Есть в случившемся и положительные моменты: Россия изменила подход к технологическим секретам и стара охранять их более строго. В пример приводится контракт с Индией, связанный с Су-30МКИ. При составлении документа Москва принимала в учет свои прежние просчеты.