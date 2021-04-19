NASA провело первые испытания вертолета-беспилотника Ingenuity на Марсе

Первые летные испытания беспилотного вертолета Ingenuity, доставленного на Марс с помощью марсохода Perseveranсe, стартовали в понедельник.

Первые летные испытания беспилотного вертолета Ingenuity, доставленного на Марс с помощью марсохода Perseveranсe, стартовали в понедельник.

Об этом 19 апреля сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA ) в Twitter.

Согласно информации, беспилотник Ingenuity должен будет подняться и продержаться примерно 30 секунд на высоте около трех метров в автономном режиме, после чего совершить посадку на поверхности Марса.

Ранее сообщалось, что при помощи вертолета-беспилотника специалисты NASA намерены изучать Красную планету с небольших высот.