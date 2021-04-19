Лариса Долина показала себя крупным планом без фотошопа и разозлила фанатов

Известная джазовая певица Лариса Долина опубликовала свежее фото в своем Instagram-аккаунте и заявила, что на снимке нет «ни одного грамма фотошопа». Однако фанаты так не считают.

Известная джазовая певица Лариса Долина опубликовала свежее фото в своем Instagram-аккаунте и заявила, что на снимке нет «ни одного грамма фотошопа». Однако фанаты так не считают.

Долина действительно невероятно преобразилась за последнее время. Она сбросила больше 20 лишних килограммов и заметно помолодела. В программе «Звезды сошлись» 65-летняя артистка произвела настоящий фурор. Она появилась в студии в элегантном красном костюме, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Однако после выхода выпуска в эфир внешний вид Долиной стали критиковать в Сети. Многие упрекали певицу в злоупотреблении пластикой, филлерами, а также фотошопом. Звезда решила ответить на все обвинения и опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором показала себя крупным планом.

«Выкладываю это фото только для того, чтобы вселить надежду в Вас, милые женщины, что любая из вас может хорошо выглядеть, только нужно приложить немного усилий!» — подписала фото артистка.

Долина утверждает, что на снимке нет «ни одного грамма фотошопа». По ее словам, это просто хороший свет и сброшенные 21 килограмм. Однако подписчики считают иначе и обвинила певицу в подлоге.

«Полным ходом фотошоп. Вам не стыдно врать?»; «Что нет фотошопа, может, вы и правы, но что куча пластики и липосакции, то видно, наверное, и слепому»; «Фотошоп!!! И много денег. Чтобы сделали из тебя куклу», — высказались фолловеры в комментариях.

Долина в последнее время оказывается в центре скандалов. После резонанса от шоу «Музыкалити» с ее участием, где она отчитала тиктокершу Валю Карнавал, певица повздорила в эфире «Россия-1».