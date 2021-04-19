Власти Ставрополья переименовывают школу имени Сургучева

Администрация Ставрополя приняла решение переименовать среднюю общеобразовательную школу №4, которая ранее носила имя И.Д. Сургучева.

Администрация Ставрополя приняла решение переименовать среднюю общеобразовательную школу №4, которая ранее носила имя И.Д. Сургучева. Мэр города Иван Ульянченко выпустил постановление, в котором распорядился поменять название школы. Согласно нововведениям, теперь она носит название "Средняя общеобразовательная школа №4 города Ставрополя", пишет Федеральное агентство новостей.

Писатель, в честь которого было названо общеобразовательное учреждение, публиковался в профашистских изданиях. Так, Сургучев работал в газете "Новое слово", которая была основана в Германии еще в 1930 годах и сотрудничала с органами немецкой нацистской партии. Известно, что именно на страницах этой газеты появилась первая публикация одного из самых известных произведений Сургучева — "Парижский дневник".