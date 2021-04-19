Депутат брянской облдумы надел шубу и посетил закрытую вечеринку для геев

Мероприятия для сторонников однополой любви проходят в Брянской области в закрытом формате, на одном из них заметили регионального депутата Сергея Антошина.

Мероприятия для сторонников однополой любви проходят в Брянской области в закрытом формате, на одном из них заметили регионального депутата Сергея Антошина.

По данным Telegram-каналов, "тусовка" для сторонников ЛГБТ проходила в загородном клубе. Один из участников "голубого огонька" сделал памятную фотографию, на которой был замечен Антошин, одетый в шубу. В посте отметили, что парламентарий является видным членом регионального ЛДПР, а также помощником и другом действующего главы Брянской области.

Согласно неофициальной информации, у Антошина есть серьезная политическая амбиция — стать депутатом Госдумы. Пока неизвестно, как в ЛДПР восприняли тот факт, что в рядах "поборников традиционных ценностей" оказался приверженец свободной и однополой любви.