Украинский МИД направил в посольство России ноту о высылке дипломата Черникова

Посольство России в Киеве получило ноту о высылке старшего дипломата Евгения Черникова. Требование было выдвинуто со стороны Министерства иностранных дел Украины.

Посольство России в Киеве получило ноту о высылке старшего дипломата Евгения Черникова. Требование было выдвинуто со стороны Министерства иностранных дел Украины.

Информация о том, что Киев намеревается выдворить российского дипломата, появилась 17 апреля. На следующий день стала известна фамилия представителя России, которого вынудят покинуть Незалежную.

Действия Киева связаны с тем, что МИД России объявил о высылке украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Он был задержан за получение закрытой информации из баз данных ФСБ и правоохранительных органов.