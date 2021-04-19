14:53 19 Апреля 2021Политика
Украинский МИД направил в посольство России ноту о высылке дипломата Черникова
Посольство России в Киеве получило ноту о высылке старшего дипломата Евгения Черникова. Требование было выдвинуто со стороны Министерства иностранных дел Украины.
Посольство России в Киеве получило ноту о высылке старшего дипломата Евгения Черникова. Требование было выдвинуто со стороны Министерства иностранных дел Украины.
Информация о том, что Киев намеревается выдворить российского дипломата, появилась 17 апреля. На следующий день стала известна фамилия представителя России, которого вынудят покинуть Незалежную.
Действия Киева связаны с тем, что МИД России объявил о высылке украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Он был задержан за получение закрытой информации из баз данных ФСБ и правоохранительных органов.