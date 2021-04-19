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14:52   19 Апреля 2021
Политика

Зампредседателя правительства Забайкалья Гурулев баллотируется в Госдуму

Зампредседателя правительства Забайкалья Гурулев баллотируется в Госдуму

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев намерен стать депутатом Государственной думы от фракции "Единая Россия", сообщает ГТРК "Чита".

О своих амбициях Гурулев лично сообщил в эфире местного телевидения. До попадания в Госдуму Гурулеву предстоит выиграть предварительное голосование, однако зампред уверен в успехе.

"Я не просто пойду, я постараюсь эти выборы выиграть и быть в Государственной думе. Причем я очень хочу быть полезен в Госдуме именно для Забайкальского края", — подчеркнул политик.

Гурулев публично поблагодарил жителей Забайкалья, которые поверили в него и выдвинули кандидатуру зампреда в Госдуму. Также вице-премьер подчеркнул, что осуждает всех региональных депутатов, которые, единожды избравшись, больше никогда не приезжают на родину. Гурулев пообещал в случае победы не забывать о бедах края и помогать ему на новом месте.

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#россия #госдума #выборы #забайкалье #Андрей Гурулев

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