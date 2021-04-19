Зампредседателя правительства Забайкалья Гурулев баллотируется в Госдуму

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев намерен стать депутатом Государственной думы от фракции "Единая Россия", сообщает ГТРК "Чита".

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев намерен стать депутатом Государственной думы от фракции "Единая Россия", сообщает ГТРК "Чита".

О своих амбициях Гурулев лично сообщил в эфире местного телевидения. До попадания в Госдуму Гурулеву предстоит выиграть предварительное голосование, однако зампред уверен в успехе.

"Я не просто пойду, я постараюсь эти выборы выиграть и быть в Государственной думе. Причем я очень хочу быть полезен в Госдуме именно для Забайкальского края", — подчеркнул политик.

Гурулев публично поблагодарил жителей Забайкалья, которые поверили в него и выдвинули кандидатуру зампреда в Госдуму. Также вице-премьер подчеркнул, что осуждает всех региональных депутатов, которые, единожды избравшись, больше никогда не приезжают на родину. Гурулев пообещал в случае победы не забывать о бедах края и помогать ему на новом месте.