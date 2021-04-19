Зампредседателя правительства Забайкалья Гурулев баллотируется в Госдуму
Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев намерен стать депутатом Государственной думы от фракции "Единая Россия", сообщает ГТРК "Чита".
О своих амбициях Гурулев лично сообщил в эфире местного телевидения. До попадания в Госдуму Гурулеву предстоит выиграть предварительное голосование, однако зампред уверен в успехе.
"Я не просто пойду, я постараюсь эти выборы выиграть и быть в Государственной думе. Причем я очень хочу быть полезен в Госдуме именно для Забайкальского края", — подчеркнул политик.
Гурулев публично поблагодарил жителей Забайкалья, которые поверили в него и выдвинули кандидатуру зампреда в Госдуму. Также вице-премьер подчеркнул, что осуждает всех региональных депутатов, которые, единожды избравшись, больше никогда не приезжают на родину. Гурулев пообещал в случае победы не забывать о бедах края и помогать ему на новом месте.