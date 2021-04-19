Захарова рассказала, кого коснется решение Чехии выслать 18 дипломатов

Чешское посольство в России больше не сможет нанимать на работу граждан РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Чешское посольство в России больше не сможет нанимать на работу граждан РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, решение о высылке 18 российских дипломатов коснется в общей сложности 62 человек, если учитывать членов семей. Среди них 28 детей. Также американское и чешское посольства не смогут нанимать россиян к себе на работу.

"Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности – нанимать людей среди граждан нашей страны на работу себе в посольство – нет", – указала официальный представитель МИД в программе "60 минут".

Также Захарова отметила, что в случае предложения работы в вышеуказанных посольствах это будет расцениваться как элемент вербовочной работы. По словам дипломата, важно учесть, что высылка проходит в рамках пандемии коронавирусной инфекции. Ранее власти Чехии заявляли о введении ограничений, при этом за один день выслали 18 дипломатов РФ.