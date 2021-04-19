Новым главой комитета по предпринимательству Башкирии назначен Нияз Фазылов

Бывший замминистра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов возглавит государственный комитет региона по предпринимательству, сообщил глава республики Радий Хабиров.

Бывший замминистра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов возглавит государственный комитет региона по предпринимательству, сообщил глава республики Радий Хабиров.

О назначении стало известно в ходе очередного заседания правительства республики. Приоритетными задачами Фазылова, по словам Хабирова, станут развитие муниципалитетов и укрепление деловых связей с заместителями глав городов по вопросам предпринимателей.

Ранее комитетом по предпринимательству республики руководила Римма Бойцова. Под ее началом в регионе были запущены проекты IQ-парка и коворкинга "Фабрика будущего". Хабиров подчеркнул, что Бойцова продолжила нести службу в комитете и следить за реализацией ранее запущенных инициатив.

Ранее сайт 360tv.ru информировал, что глава Башкирии призвал чиновников вакцинироваться от коронавируса. Он рекомендовал сделать прививку, чтобы "не ходить бледными".