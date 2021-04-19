Австралийца задержали за убийство двух жителей Квинсленда

Жителя Австралии подозревают в убийстве двух жителей Квинсленда. Стражи порядка считают, что задержанный спровоцировал массовую стрельбу в Кабултуре.

Жителя Австралии подозревают в убийстве двух жителей Квинсленда. Стражи порядка считают, что задержанный спровоцировал массовую стрельбу в Кабултуре.

Несчастный случай произошел в таунхаусном комплексе в Кабултуре, штат Квинсленд. Мужчина выяснял отношения с еще двумя австралийцами, в ходе чего убил своих оппонентов. О разборке с применением огнестрельного оружия сообщает The Daily Mail.

В полицию обратились жители комплекса Лоуэр-Кинг-стрит, они услышали звуки выстрелов. Один из соседей заявил, что ему и его супруге показалось, что входная дверь дома, где все произошло, очень громко хлопнула. Пара утверждает, что в это время за стеной произошел бытовой конфликт.

"В этом районе очень много домашнего насилия. Это то, что мы сначала подумали. В следующую минуту мы увидели полицейскую машину, подъехавшую к нашей", — поделились австралийцы.

Другая взволнованная супружеская пара отметила, что у них есть сын, живущий в этом комплексе. Они очень испугались за его безопасность, поскольку молодой человек не отвечал на телефонные звонки. Впоследствии оказалось, что юноша находился в полицейском участке и помогал в расследовании дела.

Сразу после экстренного вызова на место происшествия прибыли спасательные службы, наряды полиции и девять бригад скорой помощи. Офицеры в течение ночи прочесывали комплекс таунхаусов и прилегающие улицы. В настоящий момент правоохранители выясняют мотив предполагаемого стрелка.

"Нужно тщательно изучить множество улик, кроме того, следователи попытаются выяснить, что произошло, непосредственно в ходе допроса подозреваемого", — рассказали в полиции.

Позже правоохранители установили, что 24-летний злоумышленник сразу после содеянного подался в бега. Стражам порядка удалось его поймать спустя несколько часов. Подозреваемого по решению суда поместили под стражу. Молодому австралийцу предъявлены обвинения по нескольким статьям: "Убийство", "Владение укороченным огнестрельным оружием", "Незаконное хранение оружия и полномочия, необходимые для владения взрывчатыми веществами". Жертвами стрелка стали двое мужчин 23 и 37 лет. Мировой суд вынесет процессуальное решение в самое ближайшее время.