Европейцам сулят проблемы в случае вакцинации от коронавируса в России

У жителей Евросоюза, которые выезжают в Россию и другие страны за вакцинацией, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами прививки в ЕС. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

У жителей Евросоюза, которые выезжают в Россию и другие страны за вакцинацией, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами прививки в ЕС. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

Так чиновник прокомментировал вопрос о набирающем обороты в ЕС «вакцинном туризмеЛ, главным направлением которого стала Россия.

«ЕС сейчас работает над созданием зеленого цифрового пропуска (сертификата вакцинации ЕС), который будет основан только на вакцинах, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств [ЕМА]», — сказал Мамер на брифинге.

По его словам, «выиграют те», кто подождет в Евросоюзе до лета, когда там будет достаточно вакцины. Еврокомиссия предупредила, что привившиеся в РФ европейцы могут не получить никаких бонусов, которые будет давать вакцинация на территории ЕС.

«Политика Сегодня» писала, что жители Германии покупают пакетные туры в Россию ради вакцинации «Спутником V» и прогулок по Москве, устав от жестких карантинных ограничений. По данным телеканала «Евроньюс», трехдневный тур с посещением частной клиники и экскурсией по российской столице обходится гражданам Германии в 1000 евро.

Руководство Италии еще в феврале просило EMA ускорить оценку препарата, аналогичные заявления поступали от местных властей в Испании. Переговоры с Россией о поставках вакцины пожелала провести и Германия, а Греция уже готова закупить лекарство после одобрения регулятора.