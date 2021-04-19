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14:31   19 Апреля 2021
Политика

Дмитрий Песков рассказал о зеркальном ответе Москвы на санкции Вашингтона

Дмитрий Песков рассказал о зеркальном ответе Москвы на санкции Вашингтона

Москва продолжит отвечать на антироссийские санкции Вашингтона по принципу взаимности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соединенные Штаты приняли решение о внедрении ограничений против некоторых граждан России и организаций. Соответствующий документ утвердил американский президент Джо Байден. Кремль намерен зеркально реагировать на подобные действия.

Белый дом также решил ввести санкции в отношении российского суверенного долга.

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