Дмитрий Песков рассказал о зеркальном ответе Москвы на санкции Вашингтона

Москва продолжит отвечать на антироссийские санкции Вашингтона по принципу взаимности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва продолжит отвечать на антироссийские санкции Вашингтона по принципу взаимности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соединенные Штаты приняли решение о внедрении ограничений против некоторых граждан России и организаций. Соответствующий документ утвердил американский президент Джо Байден. Кремль намерен зеркально реагировать на подобные действия.

Белый дом также решил ввести санкции в отношении российского суверенного долга.