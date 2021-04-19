Пять человек попали в больницу после перестрелки в пробке в Луизиане

Власти американского штата Луизиана призвали выйти на связь тех, кто обладает информацией о стрельбе в городе Шривпорт.

Власти американского штата Луизиана призвали выйти на связь тех, кто обладает информацией о стрельбе в городе Шривпорт.

Полиция расследует обстоятельства происшествия в городе Шривпорт, сообщает телекомпания KSLA. В результате перестрелки пострадали пять человек.

По первоначальным данным, инцидент случился в дорожной пробке. Виновник стрельбы сбежал с места происшествия, его мотивы пока неизвестны. В настоящее время стражи порядка занимаются сбором информации о случившемся и ведут поиск свидетелей.