В Новочеркасске пройдет траур по погибшим в ДТП подросткам

Траур по погибшим пятерым подросткам будет объявлен во вторник, 20 апреля. Трагедия произошла 18 апреля. Школьники на Hyundai врезались в дерево.

Траур по погибшим пятерым подросткам будет объявлен во вторник, 20 апреля. Трагедия произошла 18 апреля. Школьники на Hyundai врезались в дерево.

Власти города дали указание отменить все развлекательные мероприятия, намеченные на 20 апреля. В учебных учреждениях проведут профилактические беседы с подростками и их родителями. Глава администрации Юрий Лысенко поручил оказать родственникам погибших психологическую помощь.

Напомним, трагический инцидент произошел на улице Машиностроителей. Машина Hyundai Solaris с юношами влетела на огромной скорости в дерево. Всем пятерым погибшим не было 18 лет. Единственный школьник, которому удалось выжить, находится в коме.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку смертельного ДТП, сообщал ФАН. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.