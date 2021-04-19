Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:26   19 Апреля 2021
Происшествия

В Новочеркасске пройдет траур по погибшим в ДТП подросткам

В Новочеркасске пройдет траур по погибшим в ДТП подросткам

Траур по погибшим пятерым подросткам будет объявлен во вторник, 20 апреля. Трагедия произошла 18 апреля. Школьники на Hyundai врезались в дерево.

Власти города дали указание отменить все развлекательные мероприятия, намеченные на 20 апреля. В учебных учреждениях проведут профилактические беседы с подростками и их родителями. Глава администрации Юрий Лысенко поручил оказать родственникам погибших психологическую помощь.

Напомним, трагический инцидент произошел на улице Машиностроителей. Машина Hyundai Solaris с юношами влетела на огромной скорости в дерево. Всем пятерым погибшим не было 18 лет. Единственный школьник, которому удалось выжить, находится в коме.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку смертельного ДТП, сообщал ФАН. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#гибель #траур #подростки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров