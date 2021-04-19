Глава вологодского Фонда капремонта Конотопкин ушел в отставку

Руководитель регионального Фонда капитального ремонта Вологодской области Алексей Конотопкин ушел в отставку, сообщается на официальном сайте учреждения.

Руководитель регионального Фонда капитального ремонта Вологодской области Алексей Конотопкин ушел в отставку, сообщается на официальном сайте учреждения.

Причина ухода Конотопкина не называется, но на официальном сайте уже обнародованы имена его преемников. Руководство Фондом капремонта временно возьмет на себя Татьяна Михайловна Ускова. Помогать Усковой будет заместитель Людмила Левченко.

Татьяна Ускова получила высшее юридическое образование и имеет семилетний опыт работы в Фонде капремонта, куда она пришла из администрации города Краснослободска. До работы в мэрии Ускова трудила в прокуратуре Среднеахтубинского района Вологодской области.