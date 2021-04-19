Ситуация с Навальным осталась за рамками переговоров Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и его коллега из США Джо Байден не затрагивали ситуацию с блогером Алексеем Навальным в ходе переговоров. Об этом сказали в Кремле.

Президент России Владимир Путин и его коллега из США Джо Байден не затрагивали ситуацию с блогером Алексеем Навальным в ходе переговоров. Об этом сказали в Кремле.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что не располагает данными о состоянии здоровья Навального. Он подчеркнул, что не принимает на веру сомнительные публикации о критическом положении блогера.

Ранее Вашингтон заявил, что "примет меры" в отношении России из-за ситуации с Навальным. Кремль, по словам Пескова, никак не воспринял эти выпады.