Песков рассказал, кто будет присутствовать на послании президента в "Манеже"

Послание Владимира Путина к Федеральному собранию заслушают члены обеих палат парламента и главы регионов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Послание Владимира Путина к Федеральному собранию заслушают члены обеих палат парламента и главы регионов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, послание пройдет в очном режиме в "Манеже" 21 апреля, президента заслушают члены кабмина и обеих палат парламента, а также главы российских регионов.

"Там будут нижняя и верхняя палаты и будет губернаторский корпус. Это я могу сейчас точно подтвердить", — поделился Песков с прессой.

В Кремле при этом не исключают, что президент может также провести 21 апреля международные переговоры по телефону.

Впервые с посланием к Федеральному собранию президент выступил в 1994 году. Теперь традиционное ежегодное обращение президента к правительству стало для России программным политико-правовым документом, которое отражает стратегические направления развития для страны.