Площадь пожара в автосервисе в Улан-Удэ составила 3600 "квадратов"

Сотрудники МЧС уже четыре часа тушат мощный пожар, который разгорелся в одном из автосалонов в Улан-Удэ.

Сотрудники МЧС уже четыре часа тушат мощный пожар, который разгорелся в одном из автосалонов в Улан-Удэ.

ЧП произошло на проспекте Автомобилистов. Там огонь охватил склад с автозапчастями и горюче-смазочными материалами. Пожар длится уже четыре часа. Его площадь составила 3600 квадратных метров. В результате случившегося обрушилась кровля здания.

Для тушения огня на место происшествия приехали 53 сотрудника МЧС, девять единиц основной техники и три единицы специальной. Для тушения огня привлекли водовозную технику администрации Улан-Удэ и частных предпринимателей. По предварительным данным, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал.