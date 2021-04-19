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14:14   19 Апреля 2021
Происшествия

Площадь пожара в автосервисе в Улан-Удэ составила 3600 "квадратов"

Площадь пожара в автосервисе в Улан-Удэ составила 3600 "квадратов"

Сотрудники МЧС уже четыре часа тушат мощный пожар, который разгорелся в одном из автосалонов в Улан-Удэ.

ЧП произошло на проспекте Автомобилистов. Там огонь охватил склад с автозапчастями и горюче-смазочными материалами. Пожар длится уже четыре часа. Его площадь составила 3600 квадратных метров. В результате случившегося обрушилась кровля здания.

Для тушения огня на место происшествия приехали 53 сотрудника МЧС, девять единиц основной техники и три единицы специальной. Для тушения огня привлекли водовозную технику администрации Улан-Удэ и частных предпринимателей. По предварительным данным, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал.

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#пожар #чп #пожарные

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