14:11 19 Апреля 2021Политика
Песков оценил проверку ФБК на предмет экстремизма
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование прокуратуры признать ФБК (признан иноагентом в РФ) экстремистской организацией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование прокуратуры признать ФБК (признан иноагентом в РФ) экстремистской организацией.
Прокуратура Москвы борется с беззаконием и экстремизмом, выполняя свои функции. Так заместитель руководителя администрации президента страны прокомментировал требование правоохранителей признать ФБК экстремистской организацией.
"Есть позиция прокуратуры, есть призыв, озвученный прокуратурой, а дальше уже, собственно, не наша функция", — отметил Песков в ходе брифинга.
Иск столичной прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией был зарегистрирован в Мосгорсуде 19 апреля. За участие в ее деятельности или финансирование может грозить ответственность, предусмотренная УК РФ.