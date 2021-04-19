Песков оценил проверку ФБК на предмет экстремизма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование прокуратуры признать ФБК (признан иноагентом в РФ) экстремистской организацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование прокуратуры признать ФБК (признан иноагентом в РФ) экстремистской организацией.

Прокуратура Москвы борется с беззаконием и экстремизмом, выполняя свои функции. Так заместитель руководителя администрации президента страны прокомментировал требование правоохранителей признать ФБК экстремистской организацией.

"Есть позиция прокуратуры, есть призыв, озвученный прокуратурой, а дальше уже, собственно, не наша функция", — отметил Песков в ходе брифинга.

Иск столичной прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией был зарегистрирован в Мосгорсуде 19 апреля. За участие в ее деятельности или финансирование может грозить ответственность, предусмотренная УК РФ.