В Кремле напомнили о рисках участия в незаконных акциях сторонников Навального

В Кремле не располагают сведениями о запросе штабов Навального в местные органы власти для согласования очередного митинга в поддержку блогера.

В Кремле не располагают сведениями о запросе штабов Навального в местные органы власти для согласования очередного митинга в поддержку блогера.

Об этом в понедельник на встрече с журналистами заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о новой акции в поддержку скандально известного блогера Навального.

О проведении новой акции 18 апреля сообщили координаторы признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Леонид Волков и Иван Жданов, но ни один из них не попытался согласовать проведение митингов.

"В случае, если будут инициироваться акции неразрешенные, они автоматически будут незаконными, в отношение них правоохранители будут принимать те меры, которые должны выполняться по закону", — напомнил Песков.

Представитель Кремля также посчитал нужным подчеркнуть тот факт, что провокационные призывы к участию в несогласованных с властями акциях звучат даже не в России, а из-за границы.