Политолог Мартынов рассказал, чем для Праги обернется неуважение к России

Нелогичные, надуманные и абсурдные высказывания официальной Праги в отношении России показывают неуважение чехов к россиянам, заявил политолог Алексей Мартынов.

Нелогичные, надуманные и абсурдные высказывания официальной Праги в отношении России показывают неуважение чехов к россиянам, заявил политолог Алексей Мартынов.

Своими действиями Прага показывает, что совершенно не ценит связи с Москвой. Это совершенно недопустимо по отношению к нашей стране, сообщил эксперт корреспондентам сайта "360.tv". Высылка российских дипломатов обязательно обернется для Праги гораздо большей проблемой, чем для Москвы, подчеркнул Мартынов.

"Чехия до конца сегодняшнего дня должна отправить домой 20 своих сотрудников. Боюсь, что это все дипломаты чешского посольства. Оно и без того маленькое. Видимо, останется один посол и водитель дежурной машины", — рассказал политолог.

Выдворение чешских дипломатов из России — ответ на провокационные заявления пражских властей в адрес официальной Москвы, за которыми последовала высылка 18 российских дипломатов.