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14:01   19 Апреля 2021
Общество

Гитарист группы The Kingsmen скончался в США

Гитарист группы The Kingsmen скончался в США

Гитарист американской рок-группы The Kingsmen Майк Митчелл ушел из жизни на 78-м году жизни. Причина его смерти пока неизвестна.

Митчелл был последним участником оригинального состава коллектива, сформированного в городе Портленде в 1959 году. Музыкант участвовал в записи кавера композиции Louie Louie.

Эту песню изначально записал музыкант Ричард Берри, в исполнении The Kingsmen она оказалась в топах американских чартов, прославив группу среди жителей Соединенных Штатов.

В дискографии The Kingsmen насчитывается шесть студийных альбомов. Последнюю пластинку музыканты выпустили в 1966 году.

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