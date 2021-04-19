В Кремле назвали недружественным шагом высылку российских дипломатов из Чехии

Высылка российских дипломатов из Чехии является действием провокационным и недружественным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Высылка российских дипломатов из Чехии является действием провокационным и недружественным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос о реакции российского лидера Владимира Путина на события в Чехии, связанные с российскими дипломатами.

"Мы категорически не согласны с такими выводами. Считаем их провокационными и недружественными", — указал Песков.

Ранее чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что российские спецслужбы могут оказаться причастными к подрыву боеприпасов на складе в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что Прага высылает 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.