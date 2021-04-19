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15:05   19 Апреля 2021
Весь мир

Макрон и Джонсон выступили против новой футбольной Суперлиги

Макрон и Джонсон выступили против новой футбольной Суперлиги

Лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Борис Джонсон выступили против Суперлиги — нового футбольного турнира, инициаторами создания которого стали 12 крупнейших европейских футбольных клубов («Арсенал», «Милан», «Интер», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Барселона» и «Ювентус»).

В своем Twitter британский премьер сообщил, что планы организаторов турнира «нанесут вред»:

«Проект ударит в самое сердце национальных чемпионатов и взволнует болельщиков по всей стране. Клубы должны обратиться к фанатам и футбольному сообществу, прежде чем принимать дальнейшие шаги».

Эммануэль Макрон поддержал французские футбольные клубы, которые отказались от участия в играх Суперлиги. В пресс-службе президента сообщили, что новый проект угрожает «принципам солидарности и спортивного духа».

Макрон и Джонсон выступили против новой футбольной Суперлиги

Новая глава

Официально о создании Суперлиги стало известно в ночь на 19 апреля. Организаторами турнира стали президенты футбольных клубов «Реал» и «Ювентус» Флорентино Перес и Андреа Аньелли. Последний, будучи также главой Ассоциации европейских клубов (ECA), станет заместителем Переса вместе с совладельцем «Манчестер Юнайтед» Джоэлом Глейзером.

«Мы поможем футболу на всех уровнях и выведем его на достойное место в мире, — сказал Перес. — Футбол — единственный глобальный вид спорта в мире, который насчитывает более четырех миллиардов болельщиков, и наша ответственность, как больших клубов, состоит в том, чтобы удовлетворить их желания».

Деньги на организацию соревнований (примерно четыре с половиной миллиарда фунтов стерлингов) готов выдать банк JP Morgan, а компания Key Capital Partners собирается заняться привлечением новых спонсоров.

Всего организаторы планируют набрать в лигу 20 команд, чтобы потом разделить их на две группы по 10 клубов. Суперлига начнет игры в августе этого года, встречи будут проходить в середине недели. Финал между двумя сильнейшими командами ожидается в мае 2022 года. Известно, что от участия в новом турнире (помимо французских команд) уже отказались немецкие гранды — «Боруссия» Дортмунд и мюнхенская «Бавария».

Макрон и Джонсон выступили против новой футбольной Суперлиги

УЕФА против

Спортивный обозреватель The Guardian Джонатан Лью пишет, что Суперлига — это большая угроза будущему Лиги чемпионов УЕФА. Клубы-основатели нового турнира выразили готовность сотрудничать с УЕФА и ФИФА, однако аналогичного ответа пока не получили. Напротив, руководства лиг осудили революционные устремления и назвали европейскую Суперлигу «циничным проектом, основанным на личных интересах нескольких клубов».

В УЕФА пригрозили, что игрокам всех 20 команд могут запретить играть в национальных сборных и на площадках других международных турниров. В понедельник, 19 апреля, главы Лиги чемпионов должны были подписать планы по расширению и реорганизации турнира, однако теперь все усилия руководства решено направить в другое русло:

«Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы предотвратить это [игры Суперлиги]. В основе футбола лежат открытые соревнования и спортивные качества, по-другому и быть не может», — сказано в заявлении УЕФА.

По словам представителей крупнейших футбольных турниров планеты, существование Суперлиги ставит под угрозу принципы открытого соревнования. Флорентино Пересом и Андреа Аньелли, по мнению функционеров, движет желание заработать на популярных командах.

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