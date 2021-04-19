Макрон и Джонсон выступили против новой футбольной Суперлиги

Лидеров Франции и Великобритании поддержали в УЕФА и английской Премьер-лиге.

Лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Борис Джонсон выступили против Суперлиги — нового футбольного турнира, инициаторами создания которого стали 12 крупнейших европейских футбольных клубов («Арсенал», «Милан», «Интер», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Барселона» и «Ювентус»).

В своем Twitter британский премьер сообщил, что планы организаторов турнира «нанесут вред»:

«Проект ударит в самое сердце национальных чемпионатов и взволнует болельщиков по всей стране. Клубы должны обратиться к фанатам и футбольному сообществу, прежде чем принимать дальнейшие шаги».

Plans for a European Super League would be very damaging for football and we support football authorities in taking action. They would strike at the heart of the domestic game, and will concern fans across the country. (1/2) — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 18, 2021

Эммануэль Макрон поддержал французские футбольные клубы, которые отказались от участия в играх Суперлиги. В пресс-службе президента сообщили, что новый проект угрожает «принципам солидарности и спортивного духа».

Новая глава

Официально о создании Суперлиги стало известно в ночь на 19 апреля. Организаторами турнира стали президенты футбольных клубов «Реал» и «Ювентус» Флорентино Перес и Андреа Аньелли. Последний, будучи также главой Ассоциации европейских клубов (ECA), станет заместителем Переса вместе с совладельцем «Манчестер Юнайтед» Джоэлом Глейзером.

«Мы поможем футболу на всех уровнях и выведем его на достойное место в мире, — сказал Перес. — Футбол — единственный глобальный вид спорта в мире, который насчитывает более четырех миллиардов болельщиков, и наша ответственность, как больших клубов, состоит в том, чтобы удовлетворить их желания».

Деньги на организацию соревнований (примерно четыре с половиной миллиарда фунтов стерлингов) готов выдать банк JP Morgan, а компания Key Capital Partners собирается заняться привлечением новых спонсоров.

Всего организаторы планируют набрать в лигу 20 команд, чтобы потом разделить их на две группы по 10 клубов. Суперлига начнет игры в августе этого года, встречи будут проходить в середине недели. Финал между двумя сильнейшими командами ожидается в мае 2022 года. Известно, что от участия в новом турнире (помимо французских команд) уже отказались немецкие гранды — «Боруссия» Дортмунд и мюнхенская «Бавария».

УЕФА против

Спортивный обозреватель The Guardian Джонатан Лью пишет, что Суперлига — это большая угроза будущему Лиги чемпионов УЕФА. Клубы-основатели нового турнира выразили готовность сотрудничать с УЕФА и ФИФА, однако аналогичного ответа пока не получили. Напротив, руководства лиг осудили революционные устремления и назвали европейскую Суперлигу «циничным проектом, основанным на личных интересах нескольких клубов».

В УЕФА пригрозили, что игрокам всех 20 команд могут запретить играть в национальных сборных и на площадках других международных турниров. В понедельник, 19 апреля, главы Лиги чемпионов должны были подписать планы по расширению и реорганизации турнира, однако теперь все усилия руководства решено направить в другое русло:

«Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы предотвратить это [игры Суперлиги]. В основе футбола лежат открытые соревнования и спортивные качества, по-другому и быть не может», — сказано в заявлении УЕФА.

По словам представителей крупнейших футбольных турниров планеты, существование Суперлиги ставит под угрозу принципы открытого соревнования. Флорентино Пересом и Андреа Аньелли, по мнению функционеров, движет желание заработать на популярных командах.