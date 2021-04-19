Семьи с детьми смогут оформить льготную ипотеку на строительство жилья

Правительство расширило программу "Семейная ипотека". Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте кабмина.

Семьи с детьми смогут оформить ипотеку на строительство жилья. Так, по поручению президента России Владимира Путина Правительство РФ расширило действие программы «Семейная ипотека».

Кредит по льготной ставке до 6% годовых семьи смогут получить не только на приобретение готового жилья, но и на строительство дома, а также на покупку земельного участка. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно условиям, на льготную ипотеку могут рассчитывать семьи, в которых второй или один из последующих детей родился с 1 января 2018 года. Кроме того, программа распространяется на семьи, в которых есть хотя бы один ребенок с инвалидностью.

Для получения ипотеки необходимо, чтобы при строительстве дома был заключен договор подряда, а первоначальный взнос составлял 15% стоимости участка и цены на строительство дома по договору, либо только цены на строительство дома, в случае если у заемщика уже есть земельный участок.

«Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн рублей, для других территорий – 6 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство», — говорится на сайте правительства.

Выступая на оперативном совещании с вице-премьерами, которое прошло сегодня, 19 апреля, Мишустин отметил, что такая мера поможет многим семьям улучшить жилищные условия. Дополнительно планируется выделить более 20 тыс. кредитов — 79 млрд рублей. Площадь жилья, построенного на эти деньги, может составить 2,8 млн кв. м, уточнил председатель правительства.

Программа господдержки «Семейная ипотека» появилась в 2018 году по поручению президента РФ Владимира Путина.