Перес впервые прокомментировал создание Суперлиги

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, который занял аналогичный пост в европейской Суперлиге, прокомментировал создание нового турнира.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, который занял аналогичный пост в европейской Суперлиге, прокомментировал создание нового турнира.

Первое заявление на посту президента Суперлиги сделал Флорентино Перес 19 апреля. Он сообщил, что новый турнир поможет вывести футбол на принципиально новый уровень.

"Футбол — единственный глобальный вид спорта в мире, у которого более 4 миллиардов поклонников. Наша ответственность как больших клубов заключается в том, чтобы откликнуться на пожелания болельщиков", — отметил Перес.

Планируется, что первый розыгрыш Суперлиги стартует в августе этого года. Свое участие в турнире уже подтвердили 12 топ-клубов Европы. ФИФА и УЕФА не одобрили создание Суперлиги и пригрозили санкциями.