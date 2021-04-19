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13:42   19 Апреля 2021
Спорт

Перес впервые прокомментировал создание Суперлиги

Перес впервые прокомментировал создание Суперлиги

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, который занял аналогичный пост в европейской Суперлиге, прокомментировал создание нового турнира.

Первое заявление на посту президента Суперлиги сделал Флорентино Перес 19 апреля. Он сообщил, что новый турнир поможет вывести футбол на принципиально новый уровень.

"Футбол — единственный глобальный вид спорта в мире, у которого более 4 миллиардов поклонников. Наша ответственность как больших клубов заключается в том, чтобы откликнуться на пожелания болельщиков", — отметил Перес.

Планируется, что первый розыгрыш Суперлиги стартует в августе этого года. Свое участие в турнире уже подтвердили 12 топ-клубов Европы. ФИФА и УЕФА не одобрили создание Суперлиги и пригрозили санкциями.

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#европа #футбол #перес #Суперлига

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