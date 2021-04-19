Петербург ожидают дожди к середине рабочей недели

Начало рабочей недели порадует петербуржцев теплой и солнечной погодой. Однако уже в город вернутся дожди с похолоданием.

Начало рабочей недели порадует петербуржцев теплой и солнечной погодой. Однако уже в город вернутся дожди с похолоданием.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 апреля в Петербурге обойдется без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +12...+14 градусов.

Во вторник, 20 апреля, будет облачно, но без осадков. Температура воздуха ночью составит +1...+3 градуса. Днем — +11...+13 градусов.

Погода испортится в ночь на среду. Ожидается небольшой дождь, который продолжится утром и днем. Максимальная температура воздуха составит всего +5...+7 градусов.