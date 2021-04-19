Елизавета II после смерти принца Филиппа отметит день рождения в тишине

Королеве Великобритании Елизавете II исполнится 21 апреля 95 лет. Монарх отметит юбилей в тишине.

Королеве Великобритании Елизавете II исполнится 21 апреля 95 лет. Монарх отметит юбилей в тишине.

Елизавета II отметит первый юбилей без своего покойного супруга, с которым прожила в браке 73 года. Похороны принца Филиппа прошли 17 апреля. Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля, не дожив два месяца до своего 100-летия.

Королева Великобритании отметит свой день рождения после смерти принца Филиппа в тишине. Елизавета II распорядилась отменить салют залпов из 21 оружия. Эта традиция существует еще с XVIII века. Монарх уже отказывалась от салюта в прошлом году, когда из-за коронавируса скончались 20 000 жителей страны.

Не состоится и официальное празднование юбилея королевы, которое обычно проходит в июне. Об этом Елизавета II распорядилась еще до смерти принца Филиппа, сообщает издание АВС.