Чемпион мира по хоккею Шувалов умер после после госпитализации с COVID-19

Призер международных соревнований, хоккеист и футболист Виктор Шувалов скончался в возрасте 97 лет. Незадолго до смерти он заболел коронавирусом.

Призер международных соревнований, хоккеист и футболист Виктор Шувалов скончался в возрасте 97 лет. Незадолго до смерти он заболел коронавирусом.

Изначально спортсмен начал выступать за клуб по игре в хоккей с мячом. Через несколько лет заинтересовался хоккеем с шайбой и добился успеха. В 1954 году Виктор Шувалов выиграл мировое первенство. Спустя два года в составе сборной завоевал чемпионский титул на Олимпиаде.

Шувалов также успевал прогрессировать и в футболе. В этом виде спорта он стал мастером СССР в 1951 году.