Депутат Головачев из Омска вернулся в бизнес после банкротства

Народный избранник, признанный банкротом в 2019 году по иску АО "Россельхозбанк", возглавил две агрофирмы.

Народный избранник, признанный банкротом в 2019 году по иску АО "Россельхозбанк", возглавил две агрофирмы.

С 15 апреля Сергей Головачев из омского Заксобрания является директором ООО "Агроактивы" и ООО "Сибэкспорт", данные об этом появились в ЕГРЮЛ. Первая компания занимается складированием и хранением, вторая — выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

Головачев был признан банкротом по иску АО "Россельхозбанк" в сентябре 2019 года, а в августе 2020-го началась процедура реализации имущества. На данный момент процедура банкротства продолжается. По итогам 2018 и 2019 годов депутат декларировал нулевой доход. В областном парламенте Головачев является членом комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, а также комитета по экономической политике и инвестициям.