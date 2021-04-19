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13:10   19 Апреля 2021
Экономика

Депутат Головачев из Омска вернулся в бизнес после банкротства

Депутат Головачев из Омска вернулся в бизнес после банкротства

Народный избранник, признанный банкротом в 2019 году по иску АО "Россельхозбанк", возглавил две агрофирмы.

С 15 апреля Сергей Головачев из омского Заксобрания является директором ООО "Агроактивы" и ООО "Сибэкспорт", данные об этом появились в ЕГРЮЛ. Первая компания занимается складированием и хранением, вторая — выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

Головачев был признан банкротом по иску АО "Россельхозбанк" в сентябре 2019 года, а в августе 2020-го началась процедура реализации имущества. На данный момент процедура банкротства продолжается. По итогам 2018 и 2019 годов депутат декларировал нулевой доход. В областном парламенте Головачев является членом комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, а также комитета по экономической политике и инвестициям.

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#бизнес #омск #банкротство #Головачев

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