Милов выплатил все долги перед побегом в Литву из России

Соратник блогера Алексея Навального Владимир Милов сбежал в Литву. Он заранее выплатил все штрафы и компенсации по приговору суда о незаконных митингах 2019 года.

Соратник блогера Алексея Навального Владимир Милов сбежал в Литву. Он заранее выплатил все штрафы и компенсации по приговору суда о незаконных митингах 2019 года.

Ведущий эфиров на "Навальный Live" Владимир Милов перед весенними несанкционированными акциями, анонсируемыми заранее в фонде, выехал из РФ. По предварительным данным, сейчас он живет в Литве, сообщает источник ФАН.

Милов был практически одним из последних членов команды Навального, кто жил в России. Пока в стране остаются Любовь Соболь, глава "Альянса врачей" (признан иноагентом в РФ) Анастасия Васильева и пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.