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13:07   19 Апреля 2021
Политика

МИД Чехии озадачен жестким ответом России на высылку дипломатов

МИД Чехии озадачен жестким ответом России на высылку дипломатов

Российский ответ на высылку 18 дипломатов из Чехии оказался сильнее, чем ожидала Прага. С таким заявлением выступил руководитель внешнеполитического ведомства страны Ян Гамачек.

Как стало известно, Москва внедрила жесткие меры после высылки российских представителей и выдворила 20 чешских дипломатов из страны.

"Реакция российской стороны оказалась более сильной, чем мы ожидали", — выразил озадаченность чешский министр.

Плюс ко всему в МИД республики уже подготовили ряд предложений для главы правительства о дальнейших действиях Праги в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что чешских дипломатов из России заберет специальный борт.

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#дипломаты #чехия #прага

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