МИД Чехии озадачен жестким ответом России на высылку дипломатов

Российский ответ на высылку 18 дипломатов из Чехии оказался сильнее, чем ожидала Прага. С таким заявлением выступил руководитель внешнеполитического ведомства страны Ян Гамачек.

Российский ответ на высылку 18 дипломатов из Чехии оказался сильнее, чем ожидала Прага. С таким заявлением выступил руководитель внешнеполитического ведомства страны Ян Гамачек.

Как стало известно, Москва внедрила жесткие меры после высылки российских представителей и выдворила 20 чешских дипломатов из страны.

"Реакция российской стороны оказалась более сильной, чем мы ожидали", — выразил озадаченность чешский министр.

Плюс ко всему в МИД республики уже подготовили ряд предложений для главы правительства о дальнейших действиях Праги в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что чешских дипломатов из России заберет специальный борт.