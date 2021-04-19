13:07 19 Апреля 2021Политика
МИД Чехии озадачен жестким ответом России на высылку дипломатов
Российский ответ на высылку 18 дипломатов из Чехии оказался сильнее, чем ожидала Прага. С таким заявлением выступил руководитель внешнеполитического ведомства страны Ян Гамачек.
Российский ответ на высылку 18 дипломатов из Чехии оказался сильнее, чем ожидала Прага. С таким заявлением выступил руководитель внешнеполитического ведомства страны Ян Гамачек.
Как стало известно, Москва внедрила жесткие меры после высылки российских представителей и выдворила 20 чешских дипломатов из страны.
"Реакция российской стороны оказалась более сильной, чем мы ожидали", — выразил озадаченность чешский министр.
Плюс ко всему в МИД республики уже подготовили ряд предложений для главы правительства о дальнейших действиях Праги в сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось, что чешских дипломатов из России заберет специальный борт.